Суд арестовал жителя Иркутска, угрожавшего сбросить трехлетнего сына с 14-го этажа

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутске в четверг отправил под арест на два месяца мужчину, который 13 июля угрожал сбросить с балкона 14-го этажа своего трехлетнего сына, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

"15 июля 2021 года Октябрьским районным судом Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении мужчины, который органом предварительного расследования обвиняется в покушении на убийство своего малолетнего сына", - говорится в сообщении.

Во вторник на улице Советской в Иркутске мужчина со своим трехлетним ребенком вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 14-м этаже дома, угрожая выбросить мальчика вниз и спрыгнуть с карниза. Мужчина отказывался возвращаться в квартиру и требовал встречи с женой. Переговоры с участием матери ребенка и психолога МЧС продолжались более трех часов, впоследствии мужчину задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству малолетнего ребенка").