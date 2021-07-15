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В Москве задержали подозреваемую в подделке медотвода от вакцинации против коронавируса

С использованием специального принтера женщина самостоятельно изготавливала различные документы, после чего их продавали всем желающим через Интернет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность предполагаемой изготовительницы поддельных документов, в том числе фиктивных справок о медотводе от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Личность жительницы столицы, которая торговала фальшивыми справками, оперативники установили после проверочной закупки. Справка о медицинском отводе от вакцинации была заказана в интернете без сдачи анализов и проведения осмотра врачом. У женщины-курьера полицейские обнаружили конверты с другими медицинскими документами, которые она в этот день также намеревалась передать клиентам. Согласно заключению экспертизы, все изъятые документы являются поддельными", - сказала она.

По ее словам, курьер на протяжении трех месяцев забирала конверты для доставки у одной и той же женщины. Полицейские установили ее личность и провели обыск по месту ее жительства. "В квартире были обнаружены печати, штампы, образцы оттисков печатей государственных медицинских учреждений Москвы, печати многофункциональных центров и бланки медицинских справок. По предварительным данным, с использованием специального принтера жительница столицы самостоятельно изготавливала различные документы, после чего их продавали всем желающим через сеть Интернет и популярный мессенджер", - отметила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"), подозреваемая задержана.

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