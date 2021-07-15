МЧС увеличит группировку пожарных в Якутии для защиты населенных пунктов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Группировка пожарных в Якутии будет увеличена, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой в село Кептин Горного района направлена дополнительная группировка пожарных-спасателей Специализированной пожарно-спасательной части Якутска на специальном транспорте", - сказали в ведомстве.

По данным на утро четверга, сложная обстановка сохраняется на территории 10 районов республики. Там зарегистрировано 215 очагов природных пожаров на общей площади с момента обнаружения свыше 1 млн га. Силы пожарных направлены в первую очередь на защиту населенных пунктов Терют, Кюерелях, Дикимдя и Сюльдюка, вблизи которых действую пожары.

На тушении работают 2 195 человек и 325 единиц техники, включая авиацию МЧС. За прошедшие сутки она перебрасывала пожарных и совершила сброс более 42 тонны воды.