Бывшего главврача роддома в Чите приговорили к 1,5 млн рублей штрафа за взятку

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Суд в Чите приговорил у штрафу в 1,5 млн рублей бывшего главврача одного из городских роддомов за получение взятки при заключении госконтракта на поставку оборудования. Об этом журналистам в четверг сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Бывший главврач давал своим подчиненным незаконные указания связываться с представителями фирмы и согласовывать с ними технические задания на поставку медоборудования перед размещением на сайте госзакупок, что позволяло фирме беспрепятственно выигрывать аукционы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа на сумму 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере здравоохранения сроком на три года", - сказал Марков.

Как уточнили в ведомстве, в 2020 году по такой схеме заключили два госконтракта на поставку в родильный дом инкубатора для новорожденных и аппарата ингаляционной анестезии на общую сумму более 5,5 млн рублей. Главврач при этом получил взятку в 130 тыс. рублей.

Сам подсудимый полностью признал вину.