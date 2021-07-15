Правоохранители нашли мать, выбросившую новорожденного на улицу под Саратовом

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Следственные органы установили личность матери новорожденного, которая выбросила ребенка на улицу сразу после родов в городе Энгельсе Саратовской области, сообщает следственное управление СК РФ региона.

"Удалось установить личность женщины, совершившей противоправное деяние. Ею оказалась 35-летняя жительница города Энгельса", - говорится в сообщении.

Женщина родила в собственной квартире, врачей не вызывала, от ребенка решила избавиться.

"У подозреваемой имеются несовершеннолетние дети. Следователями СК будут проверены условия их жизни и воспитания, а также оперативно приняты меры для обеспечения безопасных условий их жизни", - отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 9 июня прохожая обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик, прибывшие на место медики доставили ребенка в лечебное учреждение. Жизни мальчика в настоящий момент ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".