На Кубани обнаружили тела двух пенсионеров с огнестрельными ранениями

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Родственники обнаружили в доме в станице Тихорецкого района на Кубани тела двоих супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями головы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"Поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в станице Краснооктябрьской тел 83-летнего мужчины и его 82-летней супруги. Погибших обнаружил родственник. В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления у погибших зафиксированы огнестрельные ранения головы", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), проводятся следственно-оперативные мероприятия.