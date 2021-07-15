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На Кубани обнаружили тела двух пенсионеров с огнестрельными ранениями

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Родственники обнаружили в доме в станице Тихорецкого района на Кубани тела двоих супругов-пенсионеров с огнестрельными ранениями головы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"Поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в станице Краснооктябрьской тел 83-летнего мужчины и его 82-летней супруги. Погибших обнаружил родственник. В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления у погибших зафиксированы огнестрельные ранения головы", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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