Двое рабочих пострадали при падении лифта на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Два человека получили травмы при падении грузового лифта на складе на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 15 июля 2021 года на территории складского комплекса на улице Иловайской в результате падения грузового лифта с высоты примерно пяти метров пострадали двое рабочих 38 и 39 лет. С различными травмами они доставлены в медицинские учреждения", - сказали в ведомстве.

Прокуратура начала проверку по данному факту. Она проверит, соблюдались ли правила охраны труда и техника безопасности, как обслуживался рухнувший лифт. По результатам проверки решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В пресс-службе столичного главка добавили, что рабочие проводили в шахте ремонт.