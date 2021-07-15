Число грабежей и вымогательств среди военных в России выросло на треть за полгода

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Число грабежей и вымогательств среди российских военных увеличилось с начала этого года на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

"В большинстве федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в первом полугодии 2021 года общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 13%, составив 5 235. Так, возросло число особо тяжких и тяжких деяний (на 32,6%), преступлений, совершенных группой лиц (на 29,2%), грабежей (на 35,5%) и случаев вымогательства (на 35,4%)", - говорится в сообщении.

Также в полтора раза увеличилось число коррупционных преступлений. Стало больше случаев самовольного оставления воинских частей, неуставных взаимоотношений. Однако стабильно снижается число военнослужащих, скрывающихся от правосудия. За 10 лет оно сократилось с 5,3 тыс. человек до 963.