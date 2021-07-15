Фигуранта дела об обрушении ангара под Астраханью осудили условно

АСТРАХАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Ахтубинский районный суд приговорил генерального директора организации, проводившей демонтажные работы на территории войсковой части к двум годам заключения условно за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц. Об этом сообщили в четверг в пресс службе прокуратуры Астраханской области.

"Ахтубинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора организации, проводившей демонтажные работы на территории войсковой части. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц". Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны и техники безопасности сроком на два года. Подсудимый признал вину в полном объеме", - сообщается в релизе ведомства.

Суд установил, что 1 апреля 2021 года генеральный директор организовал демонтаж здания на территории войсковой части в Ахтубинске. К его выполнению мужчина допустил работников, не отвечающих установленным требованиям к осуществлению работ на высоте, и не принял надлежащих мер по контролю за их деятельностью. Из-за нарушения правил охраны труда при работе на высоте в процессе проведения демонтажа обрушилась часть здания, в результате которого погибли два работника, здоровью еще двух человек причинили тяжкий вред.