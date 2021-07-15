СК возбудил дело по факту отравления 13 детей в санатории Курганской области

ТАСС, 15 июля. Следственное управление СК РФ по Курганской области возбудило уголовное дело по результатам доследственной проверки в санатории "Лесники", где отравились дети. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в четверг.

Ранее СМИ сообщили о том, что в лагере "Лесники" произошло массовое отравление детей, однако информацию скрыли от родителей. "По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в санатории "Лесники", расположенном в Кетовском районе Курганской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По информации следователей, отравились 13 детей, госпитализированных среди них нет. СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора устанавливает все обстоятельства инцидента.