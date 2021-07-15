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СК возбудил дело по факту отравления 13 детей в санатории Курганской области

Расследование ведется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"

ТАСС, 15 июля. Следственное управление СК РФ по Курганской области возбудило уголовное дело по результатам доследственной проверки в санатории "Лесники", где отравились дети. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в четверг.

Ранее СМИ сообщили о том, что в лагере "Лесники" произошло массовое отравление детей, однако информацию скрыли от родителей. "По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в санатории "Лесники", расположенном в Кетовском районе Курганской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По информации следователей, отравились 13 детей, госпитализированных среди них нет. СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора устанавливает все обстоятельства инцидента.

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РоссияКурганская область
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