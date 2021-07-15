Организаторов нарколаборатории под Брянском приговорили к 18 и 19 годам колонии

ТАСС, 15 июля. Двух иностранцев, организовавших нарколабораторию в Погарском районе Брянской области, где в 2020 году сотрудники полиции и ФСБ изъяли около 145 кг наркотиков, приговорили к 18 и 19 годам заключения в колонии строго режима. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

"С учетом собранных следователями доказательств суд приговорил одного из виновных к наказанию в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 400 000 рублей, а другого - к 18 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 300 000 рублей", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ"), а также ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу"). Один из преступников, желая избежать уголовной ответственности, на месте происшествия попытался дать взятку сотруднику полиции в размере более 250 тыс. рублей.

Как сообщалось, в 2020 году в селе Евдоколье Погарского района Брянской области во время совместной операции региональных управлений МВД и ФСБ была пресечена деятельность нарколаборатории. Установлено, что двое иностранных граждан приобрели частный дом, где организовали нелегальное производство наркотиков, в помещении обнаружены бочки и канистры с химическими реактивами, фильтры, колбы, миксер для смешивания ингредиентов и промышленные весы. Суммарно в лаборатории изготовили более 145 килограммов наркотических средств, которые в ходе проведенных мероприятий были изъяты.