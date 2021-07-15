В Кургане по подозрению в экстремизме задержали трех руководителей религиозных организаций

ТАСС, 15 июля. Правоохранительные органы задержали троих руководителей запрещенных на территории РФ религиозных организаций "Свидетели Иеговы" в Курганской области по подозрению в организации экстремистской деятельности. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением СК РФ по Курганской области по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с региональным УФСБ России и пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, возбуждены уголовные дела в отношении троих основателей местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы" в Шадринске и Кургане, входивших в структуру ликвидированной экстремистской религиозной организации "Управленческий Центр свидетелей Иеговы в России". Организаторы местных религиозных организаций, являющиеся фактическими их руководителями, подозреваются в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). <…> В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

С 2017 года злоумышленники организовали проведение в Кургане и Шадринске, а также районах региона религиозных собраний "Свидетелей Иеговы", к участию в которых вовлекли свыше 130 жителей области.

"Боясь изобличения правоохранительными органами их противоправной деятельности, фигуранты принимали повышенные меры конспирации, используя в своей деятельности зарубежные электронные платформы и мессенджеры, систематически меняя места проведения собраний. Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, Центра по противодействию экстремизму УМВД, при силовой поддержке Росгвардии на территории Курганской области проведено более 30 обысков по местам проживания организаторов и сторонников организации, в результате которых изъята запрещенная литература, компьютерная техника и электронные носители, средства связи и иные материалы, представляющие интерес для следствия", - рассказали в ведомстве.