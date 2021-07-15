В Москве мужчина напал на двух полицейских, пытавшихся провести обыск в его квартире

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Москвич напал на двух полицейских, которые пытались провести обыск в его квартире на северо-западе Москвы. Как сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, мужчина задержан, следователи добиваются его ареста.

14 июля сотрудники полиции на основании постановления Троицкого районного суда Москвы о разрешении производства обыска в квартире и поручения следователя прибыли в жилой дом на улице Маршала Жукова. "Мужчина дверью прищемил руку сотруднику полиции, который в результате получил закрытые переломы основных фаланг пальцев правой кисти со смещением отломков. После чего он причинил телесные повреждения другому сотруднику полиции", - сказала Иванова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. После прохождения лечения пострадавшего и получения всех необходимых медицинских документов, будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила Иванова.