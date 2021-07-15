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Лесные пожары в России

МЧС предупредило о высоком риске возникновения пожаров в Крыму с 16 по 18 июля

В республике запретили посещать лесные массивы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты фиксируют высокий риск возникновения пожаров на территории Крыма 16-18 июля. Об этом в четверг сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16-18 июля в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим, а также запретили посещение лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрым
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