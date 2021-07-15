Предварительной причиной пожара в кафе в Анапе стало замыкание электропроводки

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Короткое замыкание электропроводки, по предварительной версии, стало причиной пожара в летнем кафе в Анапе. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным главка, пожар возник в Анапе 15 июля около 07:00. Загорелось летнее кафе, площадь пожара составила 900 кв. метров. Пожар потушили, пострадавших и погибших нет.

"На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по выяснению всех обстоятельств и причин возгорания. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении ведомства.

Как добавили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, "прокурор края Сергей Табельский выехал на место происшествия, с учетом полученной информации дал поручение Анапскому межрайонному прокурору, правоохранительным органам и экстренным службам повести проверку на предмет причин возгорания, а также принятия мер прокурорского реагирования в случае выявления нарушений".

Уточняется, что при пожаре эвакуировали двух человек, сумма причиненного ущерба устанавливается.