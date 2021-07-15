Жительницу Тульской области задержали по делу о мошенничестве с сертификатами о вакцинации

ТУЛА, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жительницу Тульской области, которая подозревается не менее чем в 10 эпизодах оформления за деньги поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщила в четверг пресс-службе регионального управления МВД.

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"Установлена подозреваемая в совершении противоправных деяний при оформлении документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. <...> Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По предварительным данным, 38-летняя жительница города Кимовска, чья трудовая деятельность не связана с медициной, убеждала знакомых и других горожан, которые к ней обращались, что за деньги она поможет с оформлением фиктивных документов о прохождении вакцинации от коронавируса. "Обращавшимся к ней жителям Кимовска женщина отдавала справку с печатью медицинского учреждения, где содержалась информация о якобы проведенной вакцинации. При этом подозреваемая сообщала, что выданный документ имеет то же значение, что и сертификат", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, фиктивные документы выдавались жителям не только Кимовского, но и других районов области - всего не менее 10 эпизодов. Подозреваемую задержали, с нее взяли подписку о невыезде.