{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петрозаводске возбудили дело по факту стрельбы по людям из пневматического оружия

Двое пострадали

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбудили после инцидента со стрельбой в центре Петрозаводска на проспекте Ленина. В результате выстрелов из пневматического оружия пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

"Установлена квартира, из которой производили выстрелы, затем полицейские задержали 18-летнего подозреваемого. В отношении него следственным управлением УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Пневматическое оружие изъято", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 14 июля на центральной улице Петрозаводска. Около пяти часов утра в полицию поступило сообщение от граждан (мужчины и женщины), которые получили травмы в результате стрельбы из окна дома на проспекте Ленина. На месте работали сотрудники полиции, следственно-оперативные органы. Пострадавшим, получившим легкие травмы, оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции сразу определили квартиру, из которой велась стрельба. В ней находились несколько молодых людей, в ходе проверки установили подозреваемого.

Теги
РоссияКарелия
Число грабежей и вымогательств среди военных в России выросло на треть за полгода
Также в полтора раза увеличилось число коррупционных преступлений
Читать полностью