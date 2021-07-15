В Петрозаводске возбудили дело по факту стрельбы по людям из пневматического оружия

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбудили после инцидента со стрельбой в центре Петрозаводска на проспекте Ленина. В результате выстрелов из пневматического оружия пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

"Установлена квартира, из которой производили выстрелы, затем полицейские задержали 18-летнего подозреваемого. В отношении него следственным управлением УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Пневматическое оружие изъято", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 14 июля на центральной улице Петрозаводска. Около пяти часов утра в полицию поступило сообщение от граждан (мужчины и женщины), которые получили травмы в результате стрельбы из окна дома на проспекте Ленина. На месте работали сотрудники полиции, следственно-оперативные органы. Пострадавшим, получившим легкие травмы, оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции сразу определили квартиру, из которой велась стрельба. В ней находились несколько молодых людей, в ходе проверки установили подозреваемого.