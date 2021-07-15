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Меркель потрясена последствиями наводнения на западе Германии

Канцлер выразила соболезнования родным и близким погибших в результате удара стихии

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате последствий разрушительного наводнения на западе страны. Об этом сообщил в Twitter в четверг официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Я потрясена катастрофой, которая заставила страдать такое количество жителей в районах, пострадавших от наводнения. Мои соболезнования родным погибших и пропавших без вести", - привел официальный представитель кабмина ФРГ слова Меркель. Она также выразила благодарность спасателями, работающим в зоне бедствия.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии прежде всего оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Последствия наводнения уже привели к гибели примерно 20 человек, десятки считаются пропавшими без вести.

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Меркель, АнгелаГермания
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