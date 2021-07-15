Несколько человек отравились продуктами горения при пожаре в доме на севере Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 12:15 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Смольная, дом 23, корпус 1. Оно происходило в однокомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома. С пятого этажа спасены три человека, среди них двое детей", - сказали в главке.

В 13:03 пожар был потушен, его площадь составила 25 кв. м.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что медики скорой помощи диагностировали у спасенных отравление продуктами горения. Среди них двое детей 2015 и 2019 годов рождения. Они вместе со взрослым были госпитализированы.