В Нижегородской области возбудили дело после смерти в больнице шестимесячного ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти шестимесячного ребенка в Павловской центральной районной больнице в Нижегородской области, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту смерти шестимесячного ребенка в больнице расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 6 июля мальчика доставили в Павловскую центральную районную больницу, где его поместили в реанимацию, а 7 июля ребенок умер.

В ходе расследования уголовного дела следователи в том числе определят качество и профессионализм оказания медицинской помощи пациенту. "Будет дана юридическая оценка действиям врачей, оказывавших медицинскую помощь ребенку", - сказано в сообщении.