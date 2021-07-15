Вертолет ВВС США совершил вынужденную посадку в центре Бухареста

БУХАРЕСТ, 15 июля. /ТАСС/. Военный вертолет ВВС США Black Hawk совершил в четверг вынужденную посадку в центре Бухареста. Об этом сообщило Радио Румынии.
По его данным, никто не пострадал, вертолет снес два фонарных столба, которые упали на припаркованные автомобили. В районе центральной площади Шарля де Голля перекрыто движение автотранспорта, на месте происшествия находятся сотрудники полиции, военные и врачи. Военные прокуроры приступили к расследованию обстоятельств происшествия.
ALERT US Black Hawk helicopter makes emergency landing in the middle of a street in Bucharest, Romania— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 15, 2021
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Представитель Минобороны Констатин Спыну сообщил агентству Agerpres, что во время учебного полета вертолетов ВВС Румынии и США пилот Black Hawk сообщил о технической неисправности. Было принято решение о вынужденной посадке. "Причины инцидента будут установлены позднее в ходе совместного расследования ВВС Румынии и американских военных, которым принадлежит летательный аппарат", - добавил он.
Посольство США сообщило, что "работает вместе румынскими партнерами по урегулированию ситуации, информация будет сообщаться по мере поступления".
Инцидент повлек внесение изменений в программу мероприятий 20-21 июля по случаю Дня румынской авиации и вывода контингента страны из Афганистана.