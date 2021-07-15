В Москве предстанут перед судом члены банды, убивавшей бизнесменов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Четверо участников банды, специализировавшейся на убийствах бизнесменов, пойдут под суд в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников банды в возрасте от 33 до 52 лет. Обвиняемые вместе с соучастниками вошли в состав устойчивой вооруженной организованной группы (банды), созданной в период 2005-2007 годов в целях нападения на граждан и совершения убийств по найму. Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Члены банды покупали много оружия, взрывчатки и боеприпасов. В Москве они убили двух бизнесменов и попытались убить третьего. Членов банды обвиняют в участии в устойчивой вооруженной группе, убийствах, покушении на убийство, в хранении оружия и взрывчатки. Все они находятся под арестом.