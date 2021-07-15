Депутата Заксобрания Забайкалья приговорили к двум годам колонии за уклонение от налогов

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам колонии общего режима депутата регионального Заксобрания Алексея Кужикова по делу о сокрытии средств от налогов. Общий долг его предприятий по налогам превысил 65 млн рублей, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкалью Егор Марков.

"В период с 2017 по 2019 год Кужиков, осознавая, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 млн рублей, использовал банковские счета третьих лиц для произведения расчетов с партнерами за приобретение товаров и оказание услуг. Помимо того, Кужиков, зная об имеющемся решении суда о взыскании задолженности на сумму более 19 млн рублей и имея возможность исполнить решение суда, сознательно и злостно не исполнял решения. Приговором суда Кужикову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, подсудимый взят под стражу в зале суда", - сказал Марков.

Как уточнили в ведомстве, подсудимый является директором двух коммерческих организаций - ООО "Торговый дом "Тигнинский" и ООО "Разрез Тигнинский".

Дело рассматривалось по ч. 2 ст. 199.2 ("Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 315 УК РФ ("Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда").