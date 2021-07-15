В Саратове грузовик упал с моста на газовую трубу

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Сильное возгорание произошло в результате падения грузовика на газовую трубу в Саратове в четверг, сообщает пресс-служба администрации города.

"По предварительным данным, на 1-м жилучастке зафиксировано сильное возгорание, произошедшее в результате падения грузовика на газовую трубу. Подробная информация уточняется. Все необходимые службы <...> выехали на место", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МЧС по Саратовской области, грузовик упал с моста, причина случившегося устанавливается.

"Произошло опрокидывание "Камаза" с моста на газовую трубу. В данный момент газ перекрыт, возгорание локализовано", - уточнили в главке. По данным администрации города, движение по путепроводу на 1-м жилучастке временно остановливали.

Впоследствии пожарные потушили возгорание. "Объявлена ликвидация пожара", - сообщили в ГУ МЧС по области.

Как сообщил ТАСС начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин, водитель грузовика госпитализирован. "Пострадавший - водитель грузовика, он госпитализирован, по предварительным данным, мужчина успел выпрыгнуть", - сказал собеседник агентства.