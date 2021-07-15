На Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановили движение поездов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлены после падения человека на пути. Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - значится в публикации.

Ранее сообщалось, что на южном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на пути.