Прокуратура попросила приговорить Майкла Калви к шести годам колонии условно

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гособвинение в четверг попросило приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

"Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно", - обратился к суду прокурор.

Гособвинение посчитало возможным назначить условное наказание всем фигурантам уголовного дела. Для партнера фонда Филиппа Дельпаля прокурор попросил пять лет колонии условно, для директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина - 5,5 года, для еще одного партнера фонда Вагана Абгаряна - пять лет, для бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова и директора ПКБ Максима Владимирова - по 4,5 года, для бывшего директора банка "Восточный" Александра Кордичева - четыре года колонии условно.

В обоснование своей позиции гособвинитель привел смягчающие обстоятельства дела, как то компенсация нанесенного банку "Восточный" ущерба, наличие малолетних детей и положительные характеристики личности.

После гособвинения в прениях сторон выступят представители потерпевших и защита, после чего суд заслушает последнее слово подсудимых и удалится на вынесение приговора.

Суть обвинений

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.