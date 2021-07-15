Останки семи расстрелянных гитлеровцами местных жителей обнаружили под Тулой

ТУЛА, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Тульской области в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в районе деревни Колодезное города Тулы захоронение семерых мирных жителей, предположительно, расстрелянных фашистами в 1941 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления.

Трагедия в деревне Колодезное произошла 7 декабря 1941 года после того, как один из жителей оккупированной деревни проник в машину немецких солдат и похитил оттуда вещи. В отместку гитлеровцы устроили в округе облаву, а затем расстреляли схваченных. Всего, по разным данным, убили от 22 до 24 жителей деревни в возрасте от 17 до 70 лет.

"В мае 2021 года в ходе поисковых работ обнаружены останки четырех человек. Предположительно установлены личности трех человек из четырех найденных. В настоящее время обнаружены и извлечены из земли останки еще семерых человек", - говорится в сообщении.

Останки направят на судебно-медицинскую и генетическую экспертизы для установления возраста, пола, личности погибших, наличия у них повреждений, а также причины и предположительного времени смерти, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, первое исследование местности в деревне Колодезное в рамках проекта "Без срока давности" следователи проводили с 4 по 7 мая с участием членов "Поискового движения России", поискового отряда "Безмолвие", учащимися Тульского Суворовского военного училища и ряда других организаций.

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект развивается в трех направлениях: архивно-исследовательское; поисковое, с передачей результатов работы в следственные органы; просветительское.