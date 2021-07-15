В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за дождей и гроз

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили на 16 июля в Татарстане из-за прогнозируемых ливней, гроз и порывов ветра до 24 м/с. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Штормовое предупреждение. Днем и вечером 16 июля на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15-20 м/с, локально - шквал до 24 м/с", - сообщили в ведомстве.

Сейчас на территории республики солнечно, осадков не наблюдается. Температура воздуха - около 29 градусов.

Главное управление МЧС по Татарстану рекомендует при сильных порывах ветра находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, пешеходам - соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Кроме того, следует по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, добавили в ведомстве.