В Москве осужден мужчина, поселившийся в хостел с диагностированным коронавирусом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 10 месяцам ограничения свободы мужчину, который, зная о заражении коронавирусом, заселился в хостел. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы, признав его виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы", - сообщили в прокуратуре.

В апреле прошлого года мужчина заразился коронавирусной инфекцией. При выписке из больницы он предоставил недостоверную информацию об адресе своего проживания, при этом дал добровольное согласие на соблюдение режима самоизоляции. "Заведомо зная свой диагноз, осознавая, что может подвергнуть заражению других, он приехал в хостел на Рязанском проспекте. Скрыв при заселении от администрации хостела, где проживали 20 человек, информацию о своем заболевании, он поставил под угрозу заражения COVID-19 работников и постояльцев", - сообщили в прокуратуре.

После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от следствия, но в мае 2021 года его удалось найти. Свою вину он признал полностью.