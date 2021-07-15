В Москве сильный ветер повалил 20 деревьев, повредивших несколько машин

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сильный ветер в Москве привел к падению 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Во время грозы сильный ветер повалил 20 деревьев, они повредили несколько припаркованных автомобилей. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его данным, в одном из районов Москвы дерево упало на детскую площадку. Другое дерево упало на лавочку в одном из столичных скверов.

Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы ранее предупредил о грозе, усилении ветра и кратковременных дождях в четверг до конца дня. В связи с непогодой москвичам советовали не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев.