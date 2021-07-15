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Начальник отдела полиции в Башкирии подозревается в покушении на взятку

По данным следствия, он согласился за 1,5 млн рублей не возбуждать дело о мошенничестве на предпринимателя

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере возбудили в отношении начальника отдела МВД по Иглинскому району Башкирии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего начальника отдела МВД России по Иглинскому району по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый согласился за 1,5 млн рублей не возбуждать уголовное дело о мошенничестве в отношении предпринимателя. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан и управления ФСБ России по Республике Башкортостан, при передаче взяткодателем денежных средств посреднику последний был задержан с поличным, в последующем был задержан и сам начальник отдела полиции", - добавили в СК.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, в отношении подозреваемого назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

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