Суд продлил домашний арест экс-главе департамента здравоохранения Орловской области

ТАСС, 15 июля. Советский районный суд Орла продлил домашний арест бывшему руководителю департамента здравоохранения региона Ивану Залогину по делу о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Следователи 20 апреля 2021 года возбудили уголовные дела в отношении Залогина и его подчиненного по подозрению в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Суд поместил Залогина под домашний арест.

"Суд, выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, пришел к выводу о продлении Залогину И. А. меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Залогину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности").

По данным следствия, Залогин, используя служебное положение, дал незаконное поручение одному из подчиненных о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившегося ранее в департамент для переоформления лицензии в связи с открытием отделения диализа в регионе. При этом вне зависимости от результатов проверки предполагалось отказать в переоформлении необходимой лицензии, для чего подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, которые не могли стать основаниями для отказа в переоформлении лицензии. В ноябре 2020 Залогин отказал компании в осуществлении ею услуг гемодиализа населению Орловской области.