{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд продлил домашний арест экс-главе департамента здравоохранения Орловской области

Он пробудет под домашним арестом еще два месяца

ТАСС, 15 июля. Советский районный суд Орла продлил домашний арест бывшему руководителю департамента здравоохранения региона Ивану Залогину по делу о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Следователи 20 апреля 2021 года возбудили уголовные дела в отношении Залогина и его подчиненного по подозрению в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Суд поместил Залогина под домашний арест.

"Суд, выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, пришел к выводу о продлении Залогину И. А. меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Залогину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности").

По данным следствия, Залогин, используя служебное положение, дал незаконное поручение одному из подчиненных о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившегося ранее в департамент для переоформления лицензии в связи с открытием отделения диализа в регионе. При этом вне зависимости от результатов проверки предполагалось отказать в переоформлении необходимой лицензии, для чего подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, которые не могли стать основаниями для отказа в переоформлении лицензии. В ноябре 2020 Залогин отказал компании в осуществлении ею услуг гемодиализа населению Орловской области.

Теги
РоссияОрловская область
Наводнение в Германии
Число жертв наводнения в Германии возросло до 42
В городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов
Число жертв наводнения в Германии возросло до 42
Читать полностью