БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Число жертв наводнения в Германии возросло до 42, сообщило AFP со ссылкой на полицию.

Издание Focus Online ранее сообщало, что число погибших в результате разрушительного наводнения достигло как минимум 33.

По его данным, тела жертв были обнаружены в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Как проинформировал телеканал n-tv, около 70 человек пострадали. Пропавшими без вести считаются десятки людей.

В городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов.

В результате разгула стихии федеральный офис Христианско-демократического союза (ХДС) Германии остался без интернета и электронной почты, поскольку была нарушена работа серверов, которые расположены в городе Райнбах (Северный Рейн - Вестфалия). Сайт ХДС сейчас не открывается. "К сожалению, из-за непогоды наше серверное помещение и типография в Райнбахе не работают, нас затопило. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее возобновить деятельность", - отметил оператор Union Betriebs GmbH.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.