Защита попросила суд вынести оправдательный приговор по делу Майкла Калви

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Защита в четверг попросила Мещанский суд Москвы вынести оправдательный приговор по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви о растрате 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Защита считает вину фигурантов дела недоказанной, позицию следствия и обвинения необоснованной и просит вынести по делу оправдательный приговор", - обратился к суду адвокат Алексей Панченко.

Выступления адвокатов продолжатся в пятницу, 16 июля.

Гособвинение ранее попросило признать фигурантов дела виновными в растрате и назначить им условное наказание.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.