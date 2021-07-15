Троллейбус в Кирове въехал в здание и повредил две машины

КИРОВ, 15 июля. /ТАСС/. Троллейбус в Кирове, водителю которого стало плохо за рулем, въехал в здание и повредил две машины. Пассажиры не пострадали, водитель троллейбуса госпитализирован, сообщается в четверг в официальной группе УГИБДД по региону в соцсети "ВКонтакте".

"15 июля в 14:15 на улице Комсомольской у дома № 40 в Кирове 45-летний водитель троллейбуса совершил наезд на здание с последующим повреждением троллейбусными проводами двух припаркованных автомобилей "Пежо" и "Опель". По предварительной информации, у водителя в процессе движения возникли проблемы со здоровьем. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.