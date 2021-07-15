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Лесные пожары в России

Военная авиация сбросила за сутки почти 400 тыс. тонн воды на очаги пожаров в Якутии

В состав авиационной группировки вошли вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76

ТАСС, 15 июля. Экипажи самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 за сутки выполнили сброс почти 400 тонн воды на очаги крупных природных пожаров в Якутии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс 336 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 54 тонн воды, а также обеспечили перевозку 55 специалистов противопожарной службы и порядка 1,5 тонны грузов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 159 сбросов около 1 150 тонн воды, а также перевезено 255 специалистов противопожарной службы и свыше 27 тонн грузов.

В состав авиационной группировки, созданной для тушения пожаров в Якутии, входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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