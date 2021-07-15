Следствие начало проверку после пропажи двух подростков в горах на Кубани

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после того, как двое подростков в Сочи ушли в однодневный поход в горах и не вернулись, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

14 июля спасатели сообщили о поисках двух подростков, не вернувшихся из однодневного похода на гору Сахарная в Сочи. Поиски несовершеннолетних продолжаются с прошлой ночи, к ним привлекли 19 человек.

"Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК РФ по краю проводится доследственная проверка <...> В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавших, а также обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Следователи также работают в районе поисков.

Ранее сообщалось, что один из пропавших подростков - местный житель, второй - приехал из Нижегородской области. Ребята были одеты в темные брюки, один из них взял с собой красную ветровку. Подростки планировали поход одного дня, поэтому палатки и спальных мешков у них не было, фонари также не брали, с собой был небольшой запас еды на день. К поискам также привлекли спасателей, представителей лесничества и полиции.