В Москве задержали мужчину за стрельбу из светозвукового автомата с балкона

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу из светозвукового автомата Калашникова с балкона жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение о том, что на Рязанском проспекте с балкона квартиры на первом этаже в жилом доме стреляет мужчина. "Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 58-летний мужчина. Установлено, что задержанный, находясь в своей квартире, из окна произвел несколько выстрелов в воздух. У него полицейские обнаружили и изъяли оружие, которое, согласно проведенному исследованию, является светозвуковым автоматом Калашникова калибра 5,45 мм, изготовленным промышленным способом, к огнестрельному не относится", - говорится в сообщении.

Оружие у нарушителя изъято. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1. ст. 213 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.