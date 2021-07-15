Суд в Твери перенес рассмотрение по иску бизнесмена Пригожина к Волкову

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Твери перенес на 13 августа рассмотрение иска бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к бывшему руководителю организации "Штабы Навального" (признана в РФ экстремистской) Леониду Волкову. Перенос связан с неявкой представителя ответчика, сообщили ТАСС в секретариате суда.

"Заседание по иску Евгения Пригожина отложено на 13 августа. Причина - неявка представителя ответчика", - сказали в суде.

Ранее юристы российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подали иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечается, что поводом для обращений в суд являются "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".

В конце апреля в Савеловском районном суде Москвы состоялось заседание по иску Пригожина к Волкову, во время заседания от ответчика поступило ходатайство о передаче дела в суд по месту его регистрации. Суд вынес определение о передаче дела в Пролетарский районный суд Твери, первое заседание назначили на 15 июля.