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В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

Погиб один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области, его разыскивает полиция. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как ранее сообщили местные СМИ, в Азовском районе Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, в результате чего была убита одна женщина и двое человек пострадали.

"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС информацию, что три пассажира автобуса получили ножевые ранения. "Один человек погиб и двое госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.

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