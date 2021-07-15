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Жительницу Казани задержали по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации

За одну справку женщина получала от 2 до 4 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Полицейские в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров, которая подозревается в выдаче поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции 60 жителям города. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД по Татарстану.

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"Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Татарстану при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали 21-летнюю сотрудницу одного из столичных консультативно-диагностических центров по подозрению в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Установлено, что подозреваемая предоставила услуги порядка 60 казанцам и получила за это 200 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что подозреваемая за свои незаконные действия получала от 2 до 4 тыс. рублей, при этом прививку людям не ставили.

По данному факту в следственном управлении СК РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог" и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество".

Полицейские проводят мероприятия по установлению других фигурантов, а также людей, воспользовавшихся этой услугой, так как в их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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