Наводнение на западе Германии. Главное

В Германии из-за проливных дождей притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. В результате наводнения, по предварительным данным, погибли 42 человека. Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью.

ТАСС собрал все, что известно на данный момент об инциденте.