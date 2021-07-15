Наводнение на западе Германии. Главное

В Германии из-за проливных дождей притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. В результате наводнения, по предварительным данным, погибли 42 человека. Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью.
ТАСС собрал все, что известно на данный момент об инциденте.
- Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
- Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Для их поиска задействованы полицейские вертолеты.
- В коммуне Шульд наводнение привело к обрушению жилых домов, десятки зданий находятся под угрозой разрушения.
- Особенно сложная ситуация сложилась в городах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна. Во многих населенных пунктах объявили режим ЧС.
- Телеканал n-tv сообщает, что в результате наводнения пострадали около 70 человек.
- Без питьевой воды остались жители города Эшвайлер. Наводнение повредило водопроводную систему, которая снабжает питьевой водой более 56 тыс. жителей. В течение дня в Эшвайлере эвакуируют местную больницу.
- Около 200 тыс. жителей региона остались без электричества.
- DPA сообщает, что в Штольберге мародеры начали грабить ювелирные магазины. Злоумышленники также попытались обокрасть супермаркет и магазин хозяйственных товаров, но скрылись после прибытия полиции.
- Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших.
- Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет отменил запланированную поездку в Баварию и прибыл в город Хаген, где стихия уничтожила несколько мостов.