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Наводнение на западе Германии.
Наводнение на западе Германии.
Наводнение на западе Германии.
Наводнение на западе Германии.
Наводнение на западе Германии.
Наводнение в Германии
Обновлено 

Наводнение на западе Германии. Главное

© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

В Германии из-за проливных дождей притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. В результате наводнения, по предварительным данным, погибли 42 человека. Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью.

ТАСС собрал все, что известно на данный момент об инциденте.

  • Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
  • Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Для их поиска задействованы полицейские вертолеты.
  • В коммуне Шульд наводнение привело к обрушению жилых домов, десятки зданий находятся под угрозой разрушения.
  • Особенно сложная ситуация сложилась в городах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна. Во многих населенных пунктах объявили режим ЧС.
  • Телеканал n-tv сообщает, что в результате наводнения пострадали около 70 человек.
  • Без питьевой воды остались жители города Эшвайлер. Наводнение повредило водопроводную систему, которая снабжает питьевой водой более 56 тыс. жителей. В течение дня в Эшвайлере эвакуируют местную больницу.
  • Около 200 тыс. жителей региона остались без электричества.
  • DPA сообщает, что в Штольберге мародеры начали грабить ювелирные магазины. Злоумышленники также попытались обокрасть супермаркет и магазин хозяйственных товаров, но скрылись после прибытия полиции.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших.
  • Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет отменил запланированную поездку в Баварию и прибыл в город Хаген, где стихия уничтожила несколько мостов.
Теги
Меркель, АнгелаГерманияНаводнение в Германии
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