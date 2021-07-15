СК возбудил дело из-за убийства женщины и покушения на двух человек в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства женщины и покушения на убийство еще двух человек в автобусе в Ростовской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в четверг 51-летний мужчина в автобусе, следовавшем из Азова в село Круглое, нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина погибла на месте происшествия. Еще две женщины (55 лет и 61 год) были госпитализированы.

"Следственным отделом по городу Азову следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Личность мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, установлена, сотрудники полиции его ищут.

По информации источника в правоохранительных органах, напавший имеет расстройство психики. "Напавший на пассажиров автобуса мужчина имеет официально подтвержденное психическое расстройство, он проходил соответствующее лечение", - уточнил источник.

Предположительно, он лечился в одном из медицинском учреждений города Азова.