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Наводнение в Германии

DPA: мародеры начали грабить магазины в подтопленных районах на западе Германии

Пока задержан один человек
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Злоумышленники начали грабить магазины в подтопленных районах на западе Германии. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

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Как отметили в правоохранительных органах, отдельные случаи мародерства, в частности грабежа ювелирных магазинов, были зарегистрированы в городе Штольберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) недалеко от Ахена. Пока задержан один человек.

Неизвестные попытались обокрасть супермаркет и магазин хозяйственных товаров, но по прибытии полиции смогли скрыться.

В Штольберге около сотни полицейских взяли под охрану оставленные жителями дома и торговые точки.

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