В Пермском крае из-за несанкционированной врезки произошел разлив нефти

ПЕРМЬ, 15 июля. /ТАСС/. Разлив нефтесодержащей жидкости в результате несанкционированной врезки в нефтепровод произошел в Пермском районе Пермского края. Об этом сообщается в четверг пресс-служба ООО "Лукойл-Пермь".

"14 июля в 22:30 (20:30 мск) во время обхода нефтепровода в нескольких километрах от поселка Мулянка в Пермском районе обнаружен выход на поверхность нефтесодержащей жидкости в результате несанкционированной врезки, сделанной из подручных средств в труднопроходимом месте. Совместно с надзорными органами на месте работают специальные службы предприятия", - говорится в сообщении.

Сообщение об инциденте было передано в полицию. Эту информации подтвердили ТАСС в ГУ МВД по Пермскому краю, уточнив, что проводится проверка.

В ГУ МЧС по Пермского краю рассказали ТАСС, что сейчас установлены задвижки. Также установлены боны для предотвращения попадания нефти в водные объекты. По информации предприятия, угрозы окружающей среде и безопасности жителей нет.