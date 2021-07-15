Мотоциклист погиб в ДТП с участием сотрудника полиции в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Мотоциклист погиб в четверг в городе Боровичи Новгородской области в результате столкновения с автомобилем, за рулем которого был сотрудник полиции. Полицейский был на служебной машине, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.

"15 июля около 14:00 на улице Ленинградской города Боровичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Нива" под управлением сотрудника органов внутренних дел и мотоцикла "Хонда" под управлением водителя 1979 года рождения. В результате мотоциклист скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - пояснил собеседник.

В настоящее время на место происшествия выехало руководство МО МВД России "Боровичский", работает следственно-оперативная группа полиции, а также инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Боровичским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новгородской области проводится процессуальная проверка по факту аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.