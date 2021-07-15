Участнице Pussy Riot Кузьминых вызвали скорую в спецприемник

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Арестованной по административному делу участнице Pussy Riot Анне Кузьминых вызвали в спецприемник-2 Москвы скорую помощь, чтобы сделать укол необходимого ей из-за болезни анальгетика. Об этом журналистам сообщила посетившая ее член столичной ОНК Ева Меркачева.

У Кузьминых редкое заболевание - фибромиалгия (она дала письменное разрешение на обнародование ее медицинских данных). По словам Меркачевой, девушка нуждается в сильных обезболивающих. "Сейчас ей вызывают скорую, та приезжает и колет обезболивающее", - рассказала правозащитница.

Кузьминых - выпускница ВГИК, создала короткометражные фильмы "Чай" с Петром Мамоновым и "Переаттестация" с Сергеем Буруновым.

Кузьминых была арестована судом на 10 суток 9 июля, ее признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).