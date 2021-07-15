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ФСБ предотвратила теракт в Москве

Мужчина планировал подорвать взрывное устройство
© ЦОС ФСБ/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Москвы предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - сообщили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике террориста компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи найдены инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

"Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело", - сообщили в ФСБ. Сейчас оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. В ФСБ не стали раскрывать личность задержанного в интересах следствия.

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