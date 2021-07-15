В ДТП на алтайской трассе погибли два человека

БАРНАУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге в Романовском районе Алтайского края, в результате два человека погибли и еще трое госпитализированы, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МВД по краю.

"По предварительным данным, на 210 км автодороги А-321 "Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан" произошло столкновение двух автомобилей. Водитель "Хонда ЦРВ", следуя по примыкающей автодороге со стороны села Романово, нарушил правила проезда перекрестка, не предоставив преимущества в движении, и допустил столкновение с автомобилем "Лада-2141". В результате водитель "Лады" и находящаяся на переднем сидении женщина погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще две пассажирки этого же автомобиля, а также пассажир второго автомобиля, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.