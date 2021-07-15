Карантин по птичьему гриппу введен на территории поселка в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Карантин по птичьему гриппу установлен на части территории поселка Новоселезнево Казанского района Тюменской области. Соответствующее постановление правительства Тюменской области подписал губернатор Александр Моор, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

"Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на части территории поселка Новоселезнево Казанского района. Кроме того, карантин действует на территории 6-километровой угрожаемой зоны и 11-километровой зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что на период карантина перекрываются все дороги из неблагополучного пункта, в карантинной зоне ограничивается передвижение транспорта. На въезде и выезде из карантинной зоны транспортные средства, которым разрешено передвижение, подлежат обязательно дезинфекции. Запрещается вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также кормов, инвентаря, оборудования, помета. Приостанавливается торговля птицей.

Ранее сообщалось о введении карантина по птичьему гриппу из-за гибели куриц в личном подсобном хозяйстве в деревне Жиряково Армизонского района, а также в районе озера Тундрово Бердюжского района и озера Большое Белое, где были найдены погибшие из-за птичьего гриппа краснокнижные кудрявые пеликаны.